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В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора

В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора На встрече стран Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута), которая состоится в марте этого года в Баку, будут обсуждены национальные практики в сфере транзита, взаимодействие систем "единого окна", электронная таможенная
Инфраструктура
27 февраля 2023 г. 10:41
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора

На встрече представителей стран-членов Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута), которая состоится в марте этого года в Баку, будут обсуждены национальные практики в сфере транзита, взаимодействие систем "единого окна", электронная таможенная декларация, вопросы создания “региональной упрощенной транзитной системы”.

Об этом заявили в ответ на запрос Report в Государственном таможенном комитете (ГТК).

"В целях упрощения транзита за счет внедрения цифровых решений в грузоперевозках по Среднему коридору планируется создание Единого транзитного портала между странами коридора. Данный портал будет способствовать осуществлению грузоперевозок по коридору в соответствии с международными стандартами, упрощению транзитных процедур и организации электронного обмена информацией.

С этой целью в марте текущего года в Баку планируется проведение обсуждений по проекту упрощенной транзитной таможенной процедуры с использованием принципа “единого окна” вдоль Среднего коридора", - говорится в сообщении.

В ГТК отметили, что в связи с упрощением интермодальных перевозок при контейнерных перевозках из Китая по Транскаспийскому международному транспортному маршруту в направлении Европы, в Азербайджане не требуется новая железнодорожная накладная, а таможенный контроль осуществляется в упрощенном порядке в Бакинском международном морском торговом порту на основе железнодорожной накладной, составленной в Казахстане и Туркменистане.

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Версия на азербайджанском языке DGK: "Orta Dəhliz ölkələrinin sadələşdirilmiş tranzit sistemi yaradılacaq"

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