В Баку обсудили вопросы безопасности на воздушном транспорте

В Международном аэропорту Гейдар Алиев прошло очередное заседание Межведомственной комиссии по авиационной безопасности.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев прошло очередное заседание Межведомственной комиссии по авиационной безопасности.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

На заседании принял участие руководящий состав ЗАО "Азербайджанские авиалинии", Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана, силовых структур на воздушном транспорте и субъектов авиации.

В рамках заседания участники обсудили вызовы, с которыми сталкивается сегодня гражданская авиация по всему миру, ряд ключевых вопросов по обеспечению авиационной безопасности в пассажирских и грузовых терминалах Международного аэропорта Гейдар Алиев, определены основные приоритеты развития авиационной безопасности в будущем.

На встрече были подчеркнуты необходимость повсеместного внедрения культуры авиационной безопасности и важность обеспечения авиационной безопасности как первостепенный приоритет "Азербайджанских авиалиний". Все структуры AZAL в координации с другими ведомствами и впредь будут уделять этому вопросу большое внимание.