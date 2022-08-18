О нас

В Баку обсудили вопросы безопасности на воздушном транспорте

В Баку обсудили вопросы безопасности на воздушном транспорте В Международном аэропорту Гейдар Алиев прошло очередное заседание Межведомственной комиссии по авиационной безопасности.
Инфраструктура
18 августа 2022 г. 13:55
В Баку обсудили вопросы безопасности на воздушном транспорте

В Международном аэропорту Гейдар Алиев прошло очередное заседание Межведомственной комиссии по авиационной безопасности.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

На заседании принял участие руководящий состав ЗАО "Азербайджанские авиалинии", Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана, силовых структур на воздушном транспорте и субъектов авиации.

В рамках заседания участники обсудили вызовы, с которыми сталкивается сегодня гражданская авиация по всему миру, ряд ключевых вопросов по обеспечению авиационной безопасности в пассажирских и грузовых терминалах Международного аэропорта Гейдар Алиев, определены основные приоритеты развития авиационной безопасности в будущем.

На встрече были подчеркнуты необходимость повсеместного внедрения культуры авиационной безопасности и важность обеспечения авиационной безопасности как первостепенный приоритет "Азербайджанских авиалиний". Все структуры AZAL в координации с другими ведомствами и впредь будут уделять этому вопросу большое внимание.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Heydar Aliyev International Airport hosts regular meeting of interdepartmental commission on aviation security 
Версия на азербайджанском языке Aviasiya Təhlükəsizliyi üzrə İdarələrarası Komissiyanın növbəti iclası keçirilib

Самое важное

Минобороны: Азербайджанская армия готова предотвратить любую провокацию
Минобороны: Азербайджанская армия готова предотвратить любую провокацию
18 августа 2022 г. 13:06
IGB подключен к национальной газотранспортной сети Болгарии
IGB подключен к национальной газотранспортной сети Болгарии
18 августа 2022 г. 10:56
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие на вечере памяти Муслима Магомаева
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие на вечере памяти Муслима Магомаева
18 августа 2022 г. 00:10
В Москве почтили память Муслима Магомаева 
ФотоВ Москве почтили память Муслима Магомаева 
17 августа 2022 г. 18:09
В международные организации направлено обращение в связи с экологическим террором армян в Лачыне
В международные организации направлено обращение в связи с экологическим террором армян в Лачыне
17 августа 2022 г. 12:05
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 80-летним юбилеем Муслима Магомаева
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 80-летним юбилеем Муслима Магомаева
17 августа 2022 г. 10:16
Президент принял верительные грамоты новоназначенного посла Германии в Азербайджане
ФотоПрезидент принял верительные грамоты новоназначенного посла Германии в Азербайджане
16 августа 2022 г. 19:24
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Туркменистана
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Туркменистана
16 августа 2022 г. 18:20
У первой леди США диагностирован коронавирус
У первой леди США диагностирован коронавирус
16 августа 2022 г. 17:49
На Сарыбаба обнаружено установленное незаконными армянскими формированиями минное поле
ФотоНа Сарыбаба обнаружено установленное незаконными армянскими формированиями минное поле
16 августа 2022 г. 12:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi