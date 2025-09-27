В Баку обновляются автобусы по еще одному маршруту
Инфраструктура
- 27 сентября, 2025
- 19:44
В Баку обновляются автобусы, курсирующие по маршруту №104, который соединяет поселки Ени Сураханы, Сураханы и Ени Гюняшли со станцией метро "Ази Асланов".
Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (АYNA).
Согласно информации, с 28 сентября в пользование пассажиров будут переданы 20 автобусов марки King Long, которые работают на экологически чистом топливе CNG (сжатый природный газ).
С выпуском новых автобусов на линию интервал движения по этому маршруту составит шесть минут, оплата в автобусах производится безналичным способом.
"Для предоставления качественных услуг пассажирам в системе общественного транспорта поэтапно продолжается обновление автобусов", - добавили в AYNA.
