В Баку обновляются автобусы по еще одному маршруту

В Баку обновляются автобусы, курсирующие по маршруту №104, который соединяет поселки Ени Сураханы, Сураханы и Ени Гюняшли со станцией метро "Ази Асланов".

Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (АYNA).

Согласно информации, с 28 сентября в пользование пассажиров будут переданы 20 автобусов марки King Long, которые работают на экологически чистом топливе CNG (сжатый природный газ).

С выпуском новых автобусов на линию интервал движения по этому маршруту составит шесть минут, оплата в автобусах производится безналичным способом.

"Для предоставления качественных услуг пассажирам в системе общественного транспорта поэтапно продолжается обновление автобусов", - добавили в AYNA.