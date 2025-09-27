Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти

    В Баку обновляются автобусы по еще одному маршруту

    Инфраструктура
    • 27 сентября, 2025
    • 19:44
    В Баку обновляются автобусы по еще одному маршруту

    В Баку обновляются автобусы, курсирующие по маршруту №104, который соединяет поселки Ени Сураханы, Сураханы и Ени Гюняшли со станцией метро "Ази Асланов".

    Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (АYNA).

    Согласно информации, с 28 сентября в пользование пассажиров будут переданы 20 автобусов марки King Long, которые работают на экологически чистом топливе CNG (сжатый природный газ).

    С выпуском новых автобусов на линию интервал движения по этому маршруту составит шесть минут, оплата в автобусах производится безналичным способом.

    "Для предоставления качественных услуг пассажирам в системе общественного транспорта поэтапно продолжается обновление автобусов", - добавили в AYNA.

    Агентство наземного транспорта Азербайджана автобусы маршрутные линии
    AYNA: 104 nömrəli marşrutun avtobusları yenilənir

    Последние новости

    19:44

    В Баку обновляются автобусы по еще одному маршруту

    Инфраструктура
    19:34

    В Агентстве по развитию медиа проведено мероприятие по случаю Дня памяти

    Медиа
    19:17

    Более 60% опрошенных немцев недовольны работой Мерца

    Другие страны
    19:03

    TƏBİB: В Имишли продолжается лечение четырех отравившихся на свадьбе

    Происшествия
    18:54

    Иран передал России 34 км земли под строительство ж/д Решт-Астара

    В регионе
    18:41

    Мирзоян обсудил с вице-премьером Лихтенштейна договоренности Баку и Еревана

    В регионе
    18:36

    Премьер-лига Азербайджана: "Шамахы" и "Араз-Нахчыван" сыграли вничью

    Футбол
    18:28

    В Гяндже заработают 22 новых автобусных маршрута

    Инфраструктура
    18:27

    Эрсин Татар по случаю Дня памяти: Карабах всегда был и останется частью Азербайджана

    Внешняя политика
    Лента новостей