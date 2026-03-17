В Баку обновляют автобусы на маршруте №202

В Баку начался процесс замены части автобусного парка на маршруте №202, связывающем поселок Биляджари со станциями метрополитена "Азадлыг проспекти", "Гянджлик" и "Нариман Нариманов".

Как сообщили Report в Агентстве наземного транспорта Азербайджана, начиная с 18 марта на линии начнут курсировать 11 новых крупногабаритных автобусов модели Yutong, функционирующих на сжатом природном газе.

После обновления весь подвижной состав маршрута будет состоять исключительно из экологически чистого транспорта. Всего на линии будут курсировать 15 автобусов с интервалом около 8 минут.

Оплата проезда осуществляется в безналичной форме, стоимость составляет 0,60 маната.