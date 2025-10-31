Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм

    В Баку обновляют автобусы на маршрутах 81 и 160

    Инфраструктура
    • 31 октября, 2025
    • 17:05
    В Баку обновляют автобусы на маршрутах 81 и 160

    В Баку с 1 ноября обновляют автобусы на маршрутах 81 и 160.

    Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), на эти линии будут запущены современные автобусы марки Yutong, работающие на экологически чистом топливе CNG.

    На маршруте №81, соединяющем поселки Кохне Гюнешли и Гарачухур, будут курсировать 20 таких автобусов. Интервал движения составит 6 минут, стоимость проезда - 0,60 маната.

    По маршруту №160, соединяющему поселок Бина со станцией метро "Короглу", выйдут на линию 18 новых автобусов. Интервал движения составит 6-7 минут, стоимость проезда - 0,70 маната.

    На обоих маршрутах оплата проезда осуществляется в безналичной форме.

    автобусы маршруты Баку Агентство наземного транспорта Азербайджана
    Bakıda 81 və 160 nömrəli marşrutlar üzrə avtobuslar dəyişdirilir

    Последние новости

    17:16

    Сахиба Гафарова завтра отправится в Египет - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    17:16

    Дмитриев: Россия и Китай работают над 86 проектами на общую сумму свыше $220 млн

    В регионе
    17:05

    В Баку обновляют автобусы на маршрутах 81 и 160

    Инфраструктура
    17:03
    Фото

    Министр: Важно устранить трудности, возникающие при экспорте азербайджанской продукции в ЕС

    АПК
    17:00

    Виктор Ляшко: Более 2 тыс. детей в Украине получили ранения с начала войны - ЭКСКЛЮЗИВ

    Социальная защита
    16:48

    Милли Меджлис принял заявление по случаю пятой годовщины Дня Победы – ОБНОВЛЕНО-2

    Милли Меджлис
    16:46

    Малюк: СБУ в сентябре-октябре нанесли удары по 20 объектам нефтедобычи и переработки РФ

    Другие страны
    16:46

    Папоян: Германия выделит Армении чуть выше 150 млн евро

    В регионе
    16:37

    Азербайджан и Украина подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    Лента новостей