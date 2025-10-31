В Баку обновляют автобусы на маршрутах 81 и 160
Инфраструктура
- 31 октября, 2025
- 17:05
В Баку с 1 ноября обновляют автобусы на маршрутах 81 и 160.
Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), на эти линии будут запущены современные автобусы марки Yutong, работающие на экологически чистом топливе CNG.
На маршруте №81, соединяющем поселки Кохне Гюнешли и Гарачухур, будут курсировать 20 таких автобусов. Интервал движения составит 6 минут, стоимость проезда - 0,60 маната.
По маршруту №160, соединяющему поселок Бина со станцией метро "Короглу", выйдут на линию 18 новых автобусов. Интервал движения составит 6-7 минут, стоимость проезда - 0,70 маната.
На обоих маршрутах оплата проезда осуществляется в безналичной форме.
