В Баку обновляют автобусы на маршрутах 81 и 160

В Баку с 1 ноября обновляют автобусы на маршрутах 81 и 160.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), на эти линии будут запущены современные автобусы марки Yutong, работающие на экологически чистом топливе CNG.

На маршруте №81, соединяющем поселки Кохне Гюнешли и Гарачухур, будут курсировать 20 таких автобусов. Интервал движения составит 6 минут, стоимость проезда - 0,60 маната.

По маршруту №160, соединяющему поселок Бина со станцией метро "Короглу", выйдут на линию 18 новых автобусов. Интервал движения составит 6-7 минут, стоимость проезда - 0,70 маната.

На обоих маршрутах оплата проезда осуществляется в безналичной форме.