В Баку объединят парки Ататюрка и Антена
- 24 апреля, 2026
В Баку принято решение объединить пешеходные зоны парков Ататюрка и Антена для создания единого комфортного городского пространства.
Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), соответствующий проект был представлен Координационному совету по транспорту и уже одобрен.
Согласно информации, в ближайшее время начнутся работы на северном выходе станции метро "Гянджлик" - на площади у входа в парк Ататюрка. Ранее эта территория характеризовалась наличием многочисленных препятствий для пешеходов и неупорядоченной парковкой.
"Цель проекта - превратить эту территорию в удобную для пешеходов городскую среду. В рамках работ на входе в парк Ататюрка будет создана зеленая зона, установлены скамейки, беседки, детская площадка и другие элементы, формирующие современное общественное пространство", - сообщили в агентстве.
В AYNA отметили, что проект обеспечит пешеходную связь между двумя парками, а также общественным транспортом и торговыми объектами, повысив безопасность и удобство передвижения для жителей и туристов.