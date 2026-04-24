    В Баку объединят парки Ататюрка и Антена

    Инфраструктура
    • 24 апреля, 2026
    • 17:46
    В Баку объединят парки Ататюрка и Антена

    В Баку принято решение объединить пешеходные зоны парков Ататюрка и Антена для создания единого комфортного городского пространства.

    Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), соответствующий проект был представлен Координационному совету по транспорту и уже одобрен.

    Согласно информации, в ближайшее время начнутся работы на северном выходе станции метро "Гянджлик" - на площади у входа в парк Ататюрка. Ранее эта территория характеризовалась наличием многочисленных препятствий для пешеходов и неупорядоченной парковкой.

    "Цель проекта - превратить эту территорию в удобную для пешеходов городскую среду. В рамках работ на входе в парк Ататюрка будет создана зеленая зона, установлены скамейки, беседки, детская площадка и другие элементы, формирующие современное общественное пространство", - сообщили в агентстве.

    В AYNA отметили, что проект обеспечит пешеходную связь между двумя парками, а также общественным транспортом и торговыми объектами, повысив безопасность и удобство передвижения для жителей и туристов.

    Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Парк Ататюрка Станция метро Гянджлик
    Bakıda Atatürk və Antena parkları birləşdirilir

