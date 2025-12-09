Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 09 декабря, 2025
    • 08:20
    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    3. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    4. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    5. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    6. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    7. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    8. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    9. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    10. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    11. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра.

