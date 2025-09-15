Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    В Баку некоторые территории будут реконструированы в рамках государственно-частного партнерства

    Инфраструктура
    • 15 сентября, 2025
    • 16:11
    В Баку некоторые территории будут реконструированы в рамках государственно-частного партнерства
    Али Асадов

    В Баку запланирована масштабная реконструкция нескольких стратегически важных территорий на основе государственно-частного партнерства.

    Как сообщает Report, проект затронет территории вокруг озера Беюкшор, между проспектами Гейдара Алиева и Зии Буньядова, а также районы, прилегающие к Нефтеперерабатывающему заводу имени Гейдара Алиева.

    Согласно распоряжению, подписанному сегодня премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, реконструкция будет осуществляться на основе уже согласованных концептуальных проектов.

    Для реализации этой инициативы создана специальная Рабочая группа по поддержке стратегически важных градостроительных инициатив. В задачи группы входит создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, согласование условий инвестиционных договоров и координация всех необходимых мероприятий.

