Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение зеленая энергия III Игры СНГ
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение зеленая энергия III Игры СНГ

    В Баку начался новый этап строительства 28-ой станции метро

    Инфраструктура
    • 25 сентября, 2025
    • 10:47
    В Баку начался новый этап строительства 28-ой станции метро

    В Баку продолжается строительство новой станции метро с условным названием "B-04", которая станет 28-й по счету и пятой на Фиолетовой линии.

    Как передает Report, в ходе ознакомительного тура для представителей медиа было отмечено, что начался очередной этап реализации проекта. Он охватывает не только основные строительные работы, но и создание внутренней инфраструктуры.

    Станция будет располагаться на глубине до 31 метра, состоять из четырех уровней и иметь четыре выхода, два из которых уже готовы. На объекте уже завершен монтаж эскалаторов, ведутся отделочные и подготовительные работы, устанавливаются вентиляционные и охлаждающие системы, а также современное электротехническое оборудование.

    С платформы длиной 144 метра смогут отправляться поезда из семи вагонов. Новый участок соединит станцию "B-04" с "8 Ноября" двумя тоннелями протяженностью более одного километра каждый.

    Станция строится на улице Джалила Мамедгулузаде, между Спортивно-концертным комплексом имени Гейдара Алиева и Городской клинической больницей №1.

    Бакинский метрополитен метро строительство В-04
    Bakı metrosunun "B-04" stansiyasının tikintisində növbəti mərhələ başlayıb

    Последние новости

    11:16

    Посла Великобритании вызвали в МИД Грузии

    В регионе
    11:12

    Рядом со станцией метро "Сахиль" появится новая станция

    Инфраструктура
    11:08

    Доллар подешевел на фоне неопределенности макроэкономической политики ФРС США

    Финансы
    11:05

    Вблизи Port Baku построят новую станцию метро

    Инфраструктура
    11:03

    CESI Consulting: Азербайджан обладает значительным потенциалом в морской ветроэнергетике

    Энергетика
    11:02

    Казахстан и Иран рассматривают расширение морских перевозок через Астару

    Другие
    10:59

    Андреа Меола: Основные инвестиции в зеленую энергетику в будущем будут направлены в Азию

    Энергетика
    10:57

    В Казахстане арестовали криптоактивы на $10 млн

    В регионе
    10:47

    В Баку начался новый этап строительства 28-ой станции метро

    Инфраструктура
    Лента новостей