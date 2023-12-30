В Баку на всех станциях метро возможна оплата проезда QR-билетом

На всех станциях ЗАО "Бакинский Метрополитен" пассажиры могут оплатить проезд с помощью билетной системы QR.

На всех станциях ЗАО "Бакинский Метрополитен" пассажиры могут оплатить проезд с помощью билетной системы QR.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

Пассажиры могут воспользоваться методом оплаты QR, загрузив мобильное приложение "BakıKart" на свои мобильные устройства.

Напомним, что данная система в качестве пилотного проекта была впервые внедрена в сентябре этого года на станциях "Ходжасан" и "8 Ноября" фиолетовой линии. Уже полностью окончены технические работы на более 350 устройствах (турникетов) на автоматических контрольно-пропускных пунктах всех станций, установлены устройства реализации программного обеспечения и успешно проведены испытания.