    Инфраструктура
    • 23 января, 2026
    • 08:24
    В Баку на ряде улиц и проспектов наблюдаются пробки

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    3. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    5. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    6. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    7. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

    8. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    9. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    10. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    11. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    12. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти".

    08:24

    В Баку на ряде улиц и проспектов наблюдаются пробки

    Инфраструктура
