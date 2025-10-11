Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    Инфраструктура
    • 11 октября, 2025
    • 17:45
    В Баку на улице Абдуррагим бека Хагвердиева организуется полоса микромобильности.

    Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана, для организации беспрерывной полосы для микромобильности велодорожки поэтапно соединяются.

    В настоящее время работы в данном направлении ведутся вокруг станции метро "Эльмляр Академиясы" и на прилегающих улицах и проспектах.

    Расширяется ранее организованная сеть микромобильности на проспекте Гусейна Джавида. В настоящее время работы ведутся на участке от пересечения улицы Абдуррагим бека Хагвердиева с проспектом Гусейна Джавида до пересечения с проспектом Иншаатчылар.

    В рамках работ наносится соответствующая разметка. В ближайшие дни начнется установка дорожных знаков и защитных ограждений.

    На следующем этапе будут организованы полосы микромобильности на проспекте Иншаатчылар.

    Фото
    Bakının Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev küçəsində mikromobillik zolağı təşkil edilir

