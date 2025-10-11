В Баку на улице Абдуррагим бека Хагвердиева организуется полоса микромобильности.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана, для организации беспрерывной полосы для микромобильности велодорожки поэтапно соединяются.

В настоящее время работы в данном направлении ведутся вокруг станции метро "Эльмляр Академиясы" и на прилегающих улицах и проспектах.

Расширяется ранее организованная сеть микромобильности на проспекте Гусейна Джавида. В настоящее время работы ведутся на участке от пересечения улицы Абдуррагим бека Хагвердиева с проспектом Гусейна Джавида до пересечения с проспектом Иншаатчылар.

В рамках работ наносится соответствующая разметка. В ближайшие дни начнется установка дорожных знаков и защитных ограждений.

На следующем этапе будут организованы полосы микромобильности на проспекте Иншаатчылар.