В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

2. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

3. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

4. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

6. Улица Бакиханова, от пересечения с улицей Джалила Мамедгулузаде в направлении круга у Госкомстата;

7. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

8. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

9. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

10. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

11. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

12. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20.