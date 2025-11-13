Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    13 ноября, 2025
    08:22
    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

    2. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    3. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    4. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    6. Улица Бакиханова, от пересечения с улицей Джалила Мамедгулузаде в направлении круга у Госкомстата;

    7. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    8. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    9. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    10. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    11. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    12. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20.

