Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность

    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 10 октября, 2025
    • 08:27
    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Круг "3-го микрорайона";

    3. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;

    4. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    5. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    6. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    7. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    8. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    9. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    10. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    11. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    12. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра.

    НИИМ Центр интеллектуального управления транспортом пробки ситуация на дорогах
    Bakıda 12 istiqamətdə nəqliyyatın sıxlığı müşahidə edilir

    Последние новости

    08:46

    СМИ: Израиль нанес авиаудары по сектору Газа

    Другие страны
    08:27

    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:19

    В Сабирабаде задержали подозреваемого в убийстве 38-летнего мужчины

    Происшествия
    08:09

    В Осло назовут имя лауреата Нобелевской премии мира

    Другие страны
    07:35

    В Индонезии объявили угрозу цунами после мощного землетрясения у берегов Филиппин

    Другие страны
    07:22

    Al Jazeera: Израиль остановил удары по Газе после одобрения прекращения огня

    Другие страны
    06:55

    Совбез ООН проведет заседание по Венесуэле

    Другие страны
    06:17

    У берегов Филиппин произошло мощное землетрясение

    Другие страны
    05:44

    Сенат США одобрил военные расходы на 2026 год в размере $925 млрд

    Другие страны
    Лента новостей