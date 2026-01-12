Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    В Баку на ряде улиц и проспектов наблюдаются пробки

    Инфраструктура
    • 12 января, 2026
    • 08:20
    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

    3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    4. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    5. Шоссе Сабунчу-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

    6. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

    7. Улица Микаила Алиева, от НПЗ в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);

    8. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    9. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

    10. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

    11. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    12. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    13. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января".

    НИИМ ситуация на дорогах пробки
