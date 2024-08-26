В Баку на ряде улиц и проспектов наблюдаются заторы

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку из-за заторов затруднено движение транспорта:
1. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра;
2. Шоссе Баку-Сумгайыт в направлении станции метро "20 Января";
3. Улица Алы Мустафаева в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Улица Юсифа Сафарова в направлении центра;
5. Улица Узеира Гаджибейли до пересечения с проспектом Азадлыг;
6. Улица Рашида Бейбутова в направлении Центрального банка;
7. Аэропортовское шоссе в направлении станции метро "Кёроглу";
8. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
9. Улица Кёроглу Рагимова, начиная от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;
10. Тбилисский проспект в направлении станции метро "20 Января".