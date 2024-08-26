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В Баку на ряде улиц и проспектов наблюдаются заторы

В Баку на ряде улиц и проспектов наблюдаются заторы Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
26 августа 2024 г. 08:40
В Баку на ряде улиц и проспектов наблюдаются заторы

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку из-за заторов затруднено движение транспорта:

1. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра;

2. Шоссе Баку-Сумгайыт в направлении станции метро "20 Января";

3. Улица Алы Мустафаева в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Улица Юсифа Сафарова в направлении центра;

5. Улица Узеира Гаджибейли до пересечения с проспектом Азадлыг;

6. Улица Рашида Бейбутова в направлении Центрального банка;

7. Аэропортовское шоссе в направлении станции метро "Кёроглу";

8. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

9. Улица Кёроглу Рагимова, начиная от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

10. Тбилисский проспект в направлении станции метро "20 Января".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında sıxlıq yaranıb - SİYAHI

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