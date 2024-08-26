В Баку на ряде улиц и проспектов наблюдаются заторы

В Баку на ряде улиц и проспектов наблюдаются заторы

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

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Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах. Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку из-за заторов затруднено движение транспорта: 1. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра; 2. Шоссе Баку-Сумгайыт в направлении станции метро "20 Января"; 3. Улица Алы Мустафаева в направлении проспекта Зии Буниятова; 4. Улица Юсифа Сафарова в направлении центра; 5. Улица Узеира Гаджибейли до пересечения с проспектом Азадлыг; 6. Улица Рашида Бейбутова в направлении Центрального банка; 7. Аэропортовское шоссе в направлении станции метро "Кёроглу"; 8. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка; 9. Улица Кёроглу Рагимова, начиная от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева; 10. Тбилисский проспект в направлении станции метро "20 Января". Подпишитесь на наш Telegram канал

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