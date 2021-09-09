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В Баку на реконструкцию дорог между тремя поселками выделено 3,7 млн манатов

В Баку на реконструкцию дорог между тремя поселками выделено 3,7 млн манатов Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Бинагадинского района города Баку.
Инфраструктура
9 сентября 2021 г. 15:36
В Баку на реконструкцию дорог между тремя поселками выделено 3,7 млн манатов
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Бинагадинского района города Баку.

Как сообщает Report, в соответствии с распоряжением в Бинагадинском районе города Баку, в поселках Бинагади, М.А. Расулзаде и Сулутепе в целях продолжения реконструкции автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 3,7 млн манатов из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 "Распределение средств, предусмотренных для государственных капитальных вложений (инвестиционных расходов) в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год".

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Версия на азербайджанском языке Bakıda üç qəsəbə arasında yolların yenidən qurulmasına 3,7 milyon manat ayrılıb

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