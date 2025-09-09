В Баку на проспекте Хатаи начались ремонтные работы.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Ремонтные работы охватывают участок проспекта протяженностью 1 740 метров от улицы Сулеймана Рагимова до улицы Абдулазала Демирчизаде.

В настоящее время на проспекте, средняя ширина которого составляет 18-19 метров, ведется фрезерование старого асфальтобетонного покрытия.