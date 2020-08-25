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В Баку на пешеходных переходах установлены сигнальные лампы

В Баку на пешеходных переходах установлены сигнальные лампы На начальном этапе предусматривается установка сигнальных ламп на 100 нерегулируемых пешеходных переходах
Инфраструктура
25 августа 2020 г. 10:51
В Баку на пешеходных переходах установлены сигнальные лампы
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Бакинское транспортное агентство (БТА) в рамках реализации государственной программы по безопасности дорожного движения в Азербайджане на 2019-2023 годы продолжает мероприятия по повышению безопасности пешеходов.

Как сообщили Report в БТА, агентством начаты работы по установке желтых мигающих сигнальных ламп на нерегулируемых пешеходных переходах на улицах и проспектах столицы. Целью установки сигнальных ламп является дополнительное привлечение внимания водителей к пешеходным переходам в ночное время суток.

На начальном этапе предусматривается установка таких ламп на 100 нерегулируемых пешеходных переходах. На улицах М.Мехдизаде и С.Оруджева завершены работы по установке.

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Версия на английском языке ФотоCrosswalks in Baku now have flashing yellow signals
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda piyada keçidlərində sarı döyünən işıq lampaları quraşdırılır

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