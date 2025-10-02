Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    В Баку на нескольких улицах и проспектах наблюдаются пробки

    Инфраструктура
    • 02 октября, 2025
    • 08:22
    В Баку на нескольких улицах и проспектах наблюдаются пробки

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    3. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    4. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    5. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    6. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Мирзы Гадима Иравани в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

    7. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    8. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    9. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    10. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    11. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

    12. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    13. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.

