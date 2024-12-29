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В Баку на некоторых улицах наблюдается плотный транспортный поток

В Баку на некоторых улицах наблюдается плотный транспортный поток Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
29 декабря 2024 г. 08:24
В Баку на некоторых улицах наблюдается плотный транспортный поток

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдается плотный транспортный поток:

1. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального Банка;

2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг.

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Версия на азербайджанском языке Bakının şimal girişindəki yollarda tıxac var – SİYAHI

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