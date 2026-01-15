В Баку на 18 улицах и проспектах наблюдаются пробки
- 15 января, 2026
- 08:23
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
3. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Круг "20 Января";
5. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
6. Приморская улица, от площади Флага в направлении круга "Азнефть";
7. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;
8. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
9. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
10. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
11. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
12. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
13. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
14. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
15. Проспект Бабека, в направлении центра;
16. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
17. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
18. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу".