Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Баку на 18 улицах и проспектах наблюдаются пробки

    Инфраструктура
    • 15 января, 2026
    • 08:23
    В Баку на 18 улицах и проспектах наблюдаются пробки

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    3. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    4. Круг "20 Января";

    5. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    6. Приморская улица, от площади Флага в направлении круга "Азнефть";

    7. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

    8. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    9. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    10. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

    11. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    12. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

    13. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    14. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    15. Проспект Бабека, в направлении центра;

    16. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    17. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    18. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу".

    НИИМ пробки ситуация на дорогах
    Paytaxtda 18 istiqamətdə tıxac var

    Последние новости

    09:15

    В Баку 25-летний мужчина умер от отравления угарным газом

    Происшествия
    09:15

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.01.2026)

    Финансы
    09:03

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (15.01.2026)

    Финансы
    08:59
    Фото

    Иран открыл свое воздушное пространство - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    08:34

    В Сумгайыте 48-летний мужчина скончался из-за отравления угарным газом

    Происшествия
    08:23

    В Баку на 18 улицах и проспектах наблюдаются пробки

    Инфраструктура
    08:06

    Петро назвал дату встречи с Трампом

    Другие страны
    07:42

    Число погибших в ходе протестов в Иране превысило 2,6 тыс.

    В регионе
    07:11

    Telegraph: Великобритания эвакуировала дипломатов из Ирана

    Другие страны
    Лента новостей