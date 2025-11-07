В Баку на 15 улицах и проспектах наблюдаются пробки

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    • 07 ноября, 2025
    • 08:21
    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

    1. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    2. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    3. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    4. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    5. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    7. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

    8. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Мирзы Гадима Иравани в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

    9. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

    10. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    11. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    12. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    13. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    14. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    15. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова.

