    • 06 октября, 2025
    • 08:14
    В Баку на 12 улицах и проспектах наблюдаются пробки

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    2. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    3. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    4. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    5. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    6. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    7. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    8. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    9. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    10. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

    11. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    12. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января".

