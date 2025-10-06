İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Bakıda 12 istiqamətdə tıxac var - SİYAHI

    İnfrastruktur
    • 06 oktyabr, 2025
    • 08:08
    Bakıda 12 istiqamətdə tıxac var - SİYAHI

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlmat yayıb.

    Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

    2. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

    3. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metro stansiyası istiqamətində;

    4. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    5. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    6. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    7. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    8. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

    9. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

    10. Sabunçu-Zabrat şosesi, "Koroğlu" metro stansiyası istiqamətində;

    11. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

    12. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

