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В Баку капитально отремонтирована улица Мирасадуллы Миргасымова

В Баку капитально отремонтирована улица Мирасадуллы Миргасымова Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана капитально отремонтировало улицу Мирасадуллы Миргасымова в Насиминском районе Баку.
Инфраструктура
16 августа 2022 г. 16:49
В Баку капитально отремонтирована улица Мирасадуллы Миргасымова

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана капитально отремонтировало улицу Мирасадуллы Миргасымова в Насиминском районе Баку.

Как передает Report, об этом сообщили в агентстве.

В рамках ремонтных работ на улице протяженностью 780 метров, средняя ширина которой составляет 17,5 метров, было фрезеровано старое асфальтобетонное покрытие, обновлены пешеходные дорожки, уложен новый асфальт.

На последнем этапе на улице нанесли горизонтальные линии разметки, а также разметки пешеходных переходов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının Mirəsədulla Mirqasımov küçəsi əsaslı təmir olunub

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