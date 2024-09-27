В Баку изменится схема движения пяти автобусных маршрутов

С завтрашнего дня в Баку движение регулярных автобусных маршрутов №21, 30, 32, 49 и 120 будет организовано по улице Пушкина.

С завтрашнего дня в Баку движение регулярных автобусных маршрутов №21, 30, 32, 49 и 120 будет организовано по улице Пушкина.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана при Министерстве цифрового развития и транспорта.

В агентстве заявили, что с 28 сентября движение транспортных средств по улице Ковкаб Сафаралиевой в Насиминском районе Баку (от Лицея современных инноваций до пересечения с улицей 28 Мая) будет полностью ограничено в связи с ремонтными работами.