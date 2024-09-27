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В Баку изменится схема движения пяти автобусных маршрутов

В Баку изменится схема движения пяти автобусных маршрутов С завтрашнего дня в Баку движение регулярных автобусных маршрутов №21, 30, 32, 49 и 120 будет организовано по улице Пушкина.
Инфраструктура
27 сентября 2024 г. 18:20
В Баку изменится схема движения пяти автобусных маршрутов

С завтрашнего дня в Баку движение регулярных автобусных маршрутов №21, 30, 32, 49 и 120 будет организовано по улице Пушкина.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана при Министерстве цифрового развития и транспорта.

В агентстве заявили, что с 28 сентября движение транспортных средств по улице Ковкаб Сафаралиевой в Насиминском районе Баку (от Лицея современных инноваций до пересечения с улицей 28 Мая) будет полностью ограничено в связи с ремонтными работами.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 5 müntəzəm avtobus marşrutunun hərəkət istiqaməti dəyişdiriləcək

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