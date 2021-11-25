В Баку изменена схема движения еще одного маршрута

Внесены изменения в схему движения автобусов по регулярному маршруту №2 в Баку.
Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА).
Согласно изменениям, автобусы по этой линии будут ехать до станции метро “Дарнагюль”.
По новому маршруту, граждане, проживающие в 7-м микрорайоне и рядом со станцией метро "Дарнагюль", смогут доезжать на автобусах маршрутной линии №2 до станций метро "Нариман Нариманов", "Низами", "20 Января" и до Международного автовокзального комплекса.
Изменения будут действовать с 26 ноября.