В Баку изменена схема движения еще одного маршрута

Внесены изменения в схему движения автобусов по регулярному маршруту №2 в Баку.

Внесены изменения в схему движения автобусов по регулярному маршруту №2 в Баку.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

Согласно изменениям, автобусы по этой линии будут ехать до станции метро “Дарнагюль”.

По новому маршруту, граждане, проживающие в 7-м микрорайоне и рядом со станцией метро "Дарнагюль", смогут доезжать на автобусах маршрутной линии №2 до станций метро "Нариман Нариманов", "Низами", "20 Января" и до Международного автовокзального комплекса.

Изменения будут действовать с 26 ноября.