О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Баку изменена схема движения еще одного маршрута

В Баку изменена схема движения еще одного маршрута Внесены изменения в схему движения автобусов по регулярному маршруту №2 в Баку.
Инфраструктура
25 ноября 2021 г. 20:20
В Баку изменена схема движения еще одного маршрута

Внесены изменения в схему движения автобусов по регулярному маршруту №2 в Баку.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

Согласно изменениям, автобусы по этой линии будут ехать до станции метро “Дарнагюль”.

По новому маршруту, граждане, проживающие в 7-м микрорайоне и рядом со станцией метро "Дарнагюль", смогут доезжать на автобусах маршрутной линии №2 до станций метро "Нариман Нариманов", "Низами", "20 Января" и до Международного автовокзального комплекса.

Изменения будут действовать с 26 ноября.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Bakıda daha bir marşrutun hərəkət sxemində dəyişiklik edilib

Самое читаемое

Скончался генерал Азербайджанской армии
Скончался генерал Азербайджанской армии
22 ноября 2021 г. 00:09
Военный эксперт: За время 44 дневной войны Армения по военному потенциалу была отброшена на десятилетие назад
Военный эксперт: За время 44 дневной войны Армения по военному потенциалу была отброшена на десятилетие назад
19 ноября 2021 г. 21:32
Создается международная система вакцинации
Создается международная система вакцинации
24 ноября 2021 г. 13:47
Второе за день землетрясение произошло в Азербайджане
Второе за день землетрясение произошло в Азербайджане
20 ноября 2021 г. 18:41
Ибрагимович установил рекорд Серии А
Ибрагимович установил рекорд Серии А
21 ноября 2021 г. 09:55
ЛЧ: Манчестер Юнайтед досрочно вышел в 1/8 финала
ЛЧ: "Манчестер Юнайтед" досрочно вышел в 1/8 финала
23 ноября 2021 г. 23:50
Четыре футболиста «Баварии» помещены на карантин
Четыре футболиста «Баварии» помещены на карантин
21 ноября 2021 г. 17:22
Дик Адвокат ушёл в отставку с поста главного тренера сборной Ирака
Дик Адвокат ушёл в отставку с поста главного тренера сборной Ирака
24 ноября 2021 г. 00:49
ЛЧ: Челси разгромил Ювентус и досрочно вышел в плей-офф
ФотоЛЧ: "Челси" разгромил "Ювентус" и досрочно вышел в плей-офф
24 ноября 2021 г. 01:53
Сульшер покинул пост главного тренера Манчестер Юнайтеда
Сульшер покинул пост главного тренера "Манчестер Юнайтеда"
21 ноября 2021 г. 14:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi