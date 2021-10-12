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В Баку используют очищенные сточные воды для орошения

В Баку используют очищенные сточные воды для орошения На станции аэрации, расположенной в поселке Говсан Сураханского района Баку, организованы переработка и повторное использование сточных вод. Вода используется для полива зеленых насаждений вдоль дороги.
Инфраструктура
12 октября 2021 г. 12:50
В Баку используют очищенные сточные воды для орошения

На станции аэрации, расположенной в поселке Говсан Сураханского района Баку, организованы переработка и повторное использование сточных вод. Вода используется для полива зеленых насаждений вдоль дороги.

Как сообщает Report, об этом сообщил журналистам начальник отдела управления водными ресурсами Министерства экологии и природных ресурсов Муталлим Абдулгасанов на проходящем в Баку Германо-азербайджанском форуме по устойчивому развитию-2021, который в этом году посвящен развитию водной инфраструктуры в Азербайджане.

По его словам, очищенные сточные воды используются и в поселке Биби-Эйбат Сабаильского района Баку: "Загрязненные воды озера Ходжасан также после очистки используются для полива зеленых насаждений".

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