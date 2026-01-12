В Баку и на Абшероне построят 9 новых очистных сооружений для сточных вод
Инфраструктура
- 12 января, 2026
- 16:39
В Баку и на Абшеронском полуострове планируется строительство 9 новых очистных сооружений для сточных вод.
Как сообщает Report, это отражено в Государственной программе по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в городе Баку и на Абшеронском полуострове на 2026-2035 годы, утвержденной сегодня президентом Ильхамом Алиевым.
Программа также предусматривает сооружение 12 новых и восстановление 3 существующих коллекторов, а также прокладку новых сетей дождевых и сточных вод на 30 улицах.
