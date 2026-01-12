Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Баку и на Абшероне построят 9 новых очистных сооружений для сточных вод

    Инфраструктура
    • 12 января, 2026
    • 16:39
    В Баку и на Абшероне построят 9 новых очистных сооружений для сточных вод

    В Баку и на Абшеронском полуострове планируется строительство 9 новых очистных сооружений для сточных вод.

    Как сообщает Report, это отражено в Государственной программе по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в городе Баку и на Абшеронском полуострове на 2026-2035 годы, утвержденной сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

    Программа также предусматривает сооружение 12 новых и восстановление 3 существующих коллекторов, а также прокладку новых сетей дождевых и сточных вод на 30 улицах.

    водоснабжение и канализация сточные воды коллекторы очистка воды очистные сооружения водоснабжение
    Bakıda tullantı sutəmizləyici 9 yeni qurğu tikiləcək

    Последние новости

    17:09

    ADSEA в ближайшие годы проведет капремонт магистральных водопроводов Кура–Баку и Огуз–Габала-Баку

    Инфраструктура
    17:09

    В Азербайджане температура воздуха понизится на 5-10°

    Экология
    17:07

    Азербайджан выдвинут на пост вице-президента Ассамблеи IRENA

    Энергетика
    17:06

    В Ташкентском университете создадут Учебно-исследовательский центр азербайджановедения

    Внешняя политика
    17:05

    Под персидским ковром: как протесты в Иране вскрывают системный кризис

    В регионе
    17:03

    Трамп заявил, что "спас НАТО"

    Другие страны
    17:02

    Шахин Мустафаев: Правобережный Тертерчайский оросительный канал будет реконструирован

    Инфраструктура
    16:59

    В Азербайджане использование сточных вод достигнет 50% в ближайшие 4 года

    Инфраструктура
    16:58

    Экс-премьер Грузии задержан и этапируется в пенитенциарное учреждение - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    Лента новостей