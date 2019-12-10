​В Баку доставили новые двухэтажные поезда

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Два новых двухэтажных электропоезда, закупленные "Азербайджанскими железными дорогами" у швейцарской Stadler, доставлены в Баку.

Как сообщает Report, об этом заявила пресс-секретарь АЖД Натаван Байрамова.

По ее словам, новые поезда насчитывают 371 посадочное место, их планируют в скором времени запустить по маршрутам Баку-Сумгайыт и Баку-Пиршаги.

"Количество поездов Stadler в Азербайджане достигло 9. Новые поезда закупаются из-за высокой плотности пассажиров. Подписано соглашение о покупке еще шести одноэтажных составов FLIRT у швейцарской компании. Они будут доставлены в Баку в течение ближайших трех лет", - сказала представитель АЖД.