​В Баку доставили новые двухэтажные поезда

Два новых двухэтажных электропоезда, закупленные "Азербайджанскими железными дорогами" у швейцарской Stadler, доставлены в Баку.
Как сообщает Report, об этом заявила пресс-секретарь АЖД Натаван Байрамова.
По ее словам, новые поезда насчитывают 371 посадочное место, их планируют в скором времени запустить по маршрутам Баку-Сумгайыт и Баку-Пиршаги.
"Количество поездов Stadler в Азербайджане достигло 9. Новые поезда закупаются из-за высокой плотности пассажиров. Подписано соглашение о покупке еще шести одноэтажных составов FLIRT у швейцарской компании. Они будут доставлены в Баку в течение ближайших трех лет", - сказала представитель АЖД.
Aynur BayramovaАвтор новости