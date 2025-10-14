В Баку доля такси с 8-летним сроком эксплуатации составляет 67%

В результате реформ в сфере услуг такси в Азербайджане доля автомобилей с восьмилетним сроком эксплуатации выросла до 67%, тогда как ранее срок эксплуатации 62% автомобилей превышал 15-летний срок.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Отмечается, что благодаря принятым мерам таксопарк был обновлен новыми, экологически чистыми автомобилями.

Согласно последним данным, количество выданных разрешений на оказание услуг такси по городу Баку составляет 19 554, а количество пропусков для транспортных средств - 34 014. Примерно 55% этих автомобилей, или 18 825 единиц, - это транспортные средства, произведенные за последние 5 лет.

В результате реформ автомобили белого и красного цветов, определенные решением Кабинета министров, теперь составляют 79% таксомоторного парка.