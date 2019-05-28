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В Баку для доставки зрителей на финал Лиги Европы выделят экспресс-автобусы

​В Баку для доставки зрителей на финал Лиги Европы выделят автобусы
БТА выделило экспресс-автобусы по двум маршрутным линиям

Перевозка зрителей, купивших билет на финал Лиги Европы, которая пройдет на Бакинском олимпийском стадионе 29 мая, будет осуществляться посредством экспресс-автобусов по маршрутам Х1 и Х2.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

Лица, купившие билеты на финальную игру ЛЕ, смогут добраться до Бакинского олимпийского стадиона на экспресс-автобусах Х2 возле парка Самеда Вургуна близ станции метро "28 мая". 

Перевозки будут осуществляться с 19:00 до 23:00.  

Игра между "Арсеналом" и "Челси" начнется в 23:00 по бакинскому времени. 

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