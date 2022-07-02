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В Баку демонтируют незаконную надстройку на крыше дома-памятника архитектуры

В Баку демонтируют незаконную надстройку на крыше дома-памятника архитектуры В Баку демонтируется строение, возведенное на крыше архитектурного памятника.
Инфраструктура
2 июля 2022 г. 11:51
В Баку демонтируют незаконную надстройку на крыше дома-памятника архитектуры

В Баку демонтируется строение, возведенное на крыше архитектурного памятника.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Исполнительной власти города Баку.

ИВ города Баку приняла незамедлительные меры в связи с вопросом.

Было установлено, что на улице Ислама Сафарли, 12 в Ясамальском районе Баку владелец здания, построенного в 1880 году и считающегося архитектурным памятником, возводит мансарду.

Соответствующие структуры ИВ города Баку приняли меры, предприниматель был предупрежден о незаконности строительства. Было подчеркнуто, что проведение каких-либо строительных работ над историческим зданием недопустимо.

Представители объединения коммунального хозяйства заставили предпринимателя снести строение. В настоящее время оно демонтируется. Территория взята под строгий контроль.

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