    В Баку демонтированы конструкции, мешавшие пешеходам

    Инфраструктура
    • 03 октября, 2025
    • 19:03
    На улице Мирзабала Мамедзаде в Наримановском районе Баку демонтированы конструкции, затруднявшие движение пешеходов по тротуару.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по градостроительству и архитектуре.

    Перед объектами общественного питания были установлены кашпо и навесы, занимавшие часть тротуара.

    По итогам мониторинга, проведенного сотрудниками Госкомитета совместно с исполнительной властью Наримановского района, сооружения убрали, а тротуары приведены в первоначальное состояние.

    Баку пешеходы незаконные постройки
