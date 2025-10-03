В Баку демонтированы конструкции, мешавшие пешеходам

На улице Мирзабала Мамедзаде в Наримановском районе Баку демонтированы конструкции, затруднявшие движение пешеходов по тротуару.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по градостроительству и архитектуре.

Перед объектами общественного питания были установлены кашпо и навесы, занимавшие часть тротуара.

По итогам мониторинга, проведенного сотрудниками Госкомитета совместно с исполнительной властью Наримановского района, сооружения убрали, а тротуары приведены в первоначальное состояние.