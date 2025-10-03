İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Dövlət Komitəsi: Bakıda piyada səkisini zəbt edən qurğular söküldü

    İnfrastruktur
    • 03 oktyabr, 2025
    • 18:26
    Dövlət Komitəsi: Bakıda piyada səkisini zəbt edən qurğular söküldü

    Bakının Nərimanov rayonu, Mirzəbala Məmmədzadə küçəsində ictimai iaşə obyektlərinin qarşısında sakinlərin sərbəst hərəkətinə mane olan dibçəklər və günlüklər sökülüb.

    Bu barədə "Report" Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinə istinadən xəbər verir.

    "Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi yanında Bakı Şəhər Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsinə daxil olmuş müraciətlər əsasında ərazidə baxış keçirilib. Yoxlama zamanı piyada səkisində quraşdırılan qurğuların piyadaların təhlükəsiz və maneəsiz hərəkətinə ciddi çətinlik yaratdığı müəyyən olunub", - məlumatda deyilir.

    Bildirilir ki, Nərimanov Rayon İcra Hakimiyyətinin əməkdaşlarının iştirakı ilə həmin dibçəklər və günlüklər yığışdırılıb, səkilər əvvəlki vəziyyətinə qaytarılıb.

    Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi ictimai iaşə obyektləri
