В Баку начали устанавливать камеры видеонаблюдения на общественном транспорте

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Установка камер в автобусах является одним из основных требований Бакинского транспортного агентства к компаниям-перевозчикам. Как сообщили Report в Бакинском транспортном агентстве, автобусы должны быть оснащены камерами внешнего и внутреннего наблюдения, сохраняющими информацию в течение не менее 15 дней.

"Целью является обеспечение безопасности в автотранспортных средствах, предотвращение нарушения общественного порядка, неэтичного поведения некоторых пассажиров, а также случаев воровства, хулиганства, карманных краж. В отношении не выполняющих требование физических и юридических лиц будут предприняты соответствующие меры", - говорится в информации.