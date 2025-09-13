Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    В Баку будут изменены схемы движения ряда автобусных маршрутов

    Инфраструктура
    • 13 сентября, 2025
    • 18:32
    В Баку будут изменены схемы движения ряда автобусных маршрутов

    В связи с проведением в Баку Гран-при Азербайджана Формулы 1 с 15 сентября будет ограничено движение транспорта на ряде столичных улиц и проспектов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), из-за ограничений временно будет приостановлена работа двух регулярных маршрутов, изменена схема движения еще 20.

    Согласно изменениям:

    Автобусный маршрут №1 (направление: станция метро "Нефтчиляр"), автобусный маршрут №46 (направление: станция метро "Ахмедли") и автобусный маршрут H1 (направление: Международный аэропорт Гейдар Алиев) будут следовать по улице 28 Мая – улице Диляры Алиевой – улице Ковкаб Сафаралиевой – проспекту Нефтяников – улице Юсифа Сафарова, далее по своей схеме движения;

    Автобусный маршрут №2 (направление: станция метро "Дернегюль") будет следовать по улице Диляры Алиевой – улице Ковкаб Сафаралиевой – проспекту Нефтяников – улице Юсифа Сафарова, далее по своей схеме движения;

    Автобусный маршрут №4 (направление: станция метро "Хатаи") будет следовать по проспекту Азадлыг – улице Диляры Алиевой – улице Ковкаб Сафаралиевой – проспекту Нефтяников – улице Юсифа Сафарова, далее по своей схеме движения.

    Автобусный маршрут №5 будет функционировать в двух направлениях. Первое направление будет охватывать станцию метро "Нариман Нариманов" – улицу Сулеймана Рагимова, второе направление будет охватывать Сальянское шоссе – мечеть Бибихейбат – Бакинский фуникулер (статуя Бахрама Гура).

    Автобусный маршрут №6 будет функционировать в двух направлениях. Первое направление будет охватывать станцию метро "Проспект Азадлыг" – сад Ахундова, второе направление будет охватывать 20-й участок – статую Бахрама Гура.

    Автобусные маршруты №10, 18, 31, 37, 77 и 205 (направление: станция метро "Ичеришехер") будут следовать по улице Шейха Шамиля – улице Лермонтова – улице Буньяда Сардарова (конечная остановка).

    Движение автобусных маршрутов №20, 88A и 120E будет организовано по улице Ковкаб Сафаралиевой. В обратном направлении маршрут будет следовать по проспекту Ходжалы – улице Юсифа Сафарова – улице 28 Мая.

    Автобусный маршрут №61 (направление: Центральный Банк) будет следовать по улице Самеда Вургуна – улице Шамси Бадалбейли – улице Рашида Бейбутова (конечная остановка);

    Автобусный маршрут №65 (направление: станция метро "Ичеришехер") будет следовать по улице Муртузы Мухтарова – улице Ахмеда Джавада – проспекту Азербайджана (конечная остановка);

    Автобусный маршрут №88 (направление: станция метро "28 Мая") будет следовать по проспекту Азадлыг – улице Физули (конечная остановка).

    Автобусный маршрут №125 (направление: станция метро "28 Мая") будет охватывать Локбатанский круг – Бакинскую кольцевую дорогу – улицу Микаила Мушфига – Бадамдарский круг – улицу Микаила Мушфига – улицу Абдуллы Шаига – улицу Мирзааги Алиева – улицу Шамси Бадалбейли – улицу Сулеймана Рустама (конечная остановка ЦТО "28 Мая").

    Автобусный маршрут №149 будет следовать от поселка Сахиль до торгового центра "Бина" (ЦТО "Локбатан").

    Работа автобусных маршрутов №72 и E1 будет приостановлена.

    Формула 1 Гран-при Азербайджана схема движения автобусов Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA)
