В Баку будут изменены маршруты некоторых автобусов

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ На сегодняшний день идет работа над изменениями на маршрутных линиях, введенных в связи с работами по усовершенствованию маршрутных линий в городе Баку и пригородах и снижению транспортной нагрузки на автодорогах в центре города во время первых Европейских игр "Баку-2015".

Об этом сообщили Report в ООО "Бакинские пассажироперевозки".

Отмечено, что пассажироперевозки по нынешним маршрутам будут осуществляться до 1 июля: "Этот процесс занимает определенное время. Некоторые маршруты сохранятся, некоторые будут изменены. Не исключено, что на маршрутах также будут курсировать автобусы ООО BakuBus".