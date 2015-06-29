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    В Баку будут изменены маршруты некоторых автобусов

    В данном направлении проводятся работы

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ На сегодняшний день идет работа над изменениями на маршрутных линиях, введенных в связи с работами по усовершенствованию маршрутных линий в городе Баку и пригородах и снижению транспортной нагрузки на автодорогах в центре города во время первых Европейских игр "Баку-2015".

    Об этом сообщили Report в ООО "Бакинские пассажироперевозки".

    Отмечено, что пассажироперевозки по нынешним маршрутам будут осуществляться до 1 июля: "Этот процесс занимает определенное время. Некоторые маршруты сохранятся, некоторые будут изменены. Не исключено, что на маршрутах также будут курсировать автобусы ООО BakuBus". 

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