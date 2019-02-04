В Баку более 2 тысяч автобусов получили отличительный знак

https://report.az/storage/news/909702bfb455de1d86b09ff18fe3b195/339edaf5-5a52-45e1-8f8d-278a7fc34a40_292.jpg
Баку. 4 февраля REPORT.AZ/ На сегодняшний день 500 автобусов, занимающихся пассажирскими перевозками в Баку, присоединились к системе Bakikart.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).
Агентство также объявило количество автобусов, которые получили "Отличительный знак", и эта цифра составляет 2 055 транспортных средств. Из них 1 090 - внутригородские и 965 пригородные автобусы.
Aynur BayramovaАвтор новости