В Баку 8 тепловых пунктов будут переоборудованы в современные котельные
Инфраструктура
- 02 сентября, 2025
- 12:05
Начались работы по переоборудованию 8 действующих тепловых пунктов, питающихся от Бакинской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) ОАО "Азеристиликтеджхизат", в современные котельные.
Как сообщает Report со ссылкой на акционерное общество, в связи с этим будут проведены проектные работы по внешнему электроснабжению.
Указанные тепловые пункты расположены в Хатаинском районе Баку.
Последние новости
12:26
Прогноз по поступлениям в бюджет Азербайджана от платных услуг за 8 мес. выполнен на 75,6%Финансы
12:23
В августе в Азербайджане задержан 891 нарушителей пограничного режимаПроисшествия
12:20
Казначейские органы выполнили более 972 тыс. платежных поручений за 8 месяцевФинансы
12:19
Бюджетные поступления через ГТК сократились на 5%Финансы
12:19
SOCAR и CNCEC подписали Рамочное соглашениеЭнергетика
12:18
ГНФАР за 8 месяцев увеличил трансферты в госбюджет на 13%Финансы
12:16
ГПС в прошлом месяце изъяла на границе контрабанду стоимостью более 4,5 млн манатовПроисшествия
12:13
За месяц на госгранице Азербайджана задержано 349 разыскиваемых лицПроисшествия
12:12