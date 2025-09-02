В Баку 8 тепловых пунктов будут переоборудованы в современные котельные

Начались работы по переоборудованию 8 действующих тепловых пунктов, питающихся от Бакинской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) ОАО "Азеристиликтеджхизат", в современные котельные.

Как сообщает Report со ссылкой на акционерное общество, в связи с этим будут проведены проектные работы по внешнему электроснабжению.

Указанные тепловые пункты расположены в Хатаинском районе Баку.