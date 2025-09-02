Bakıda 8 istilik məntəqəsi müasir tipli qazanxanaya çevriləcək
İnfrastruktur
- 02 sentyabr, 2025
- 11:44
"Azəristiliktəchizat" ASC-nin Bakıdakı İstilik Elektrik Mərkəzindən qidalanan mövcud 8 ədəd istilik məntəqəsinin müasir tipli qazanxanaya çevrilməsi ilə bağlı işlərə başlanılıb.
"Report" səhmdar cəmiyyətinə istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı xarici elektrik təchizatının layihələndirilməsi işləri aparılacaq.
Həmin istilik məntəqələri paytaxtın Xətai rayonunda yerləşir.
