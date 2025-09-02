    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    Bakıda 8 istilik məntəqəsi müasir tipli qazanxanaya çevriləcək

    İnfrastruktur
    • 02 sentyabr, 2025
    • 11:44
    Bakıda 8 istilik məntəqəsi müasir tipli qazanxanaya çevriləcək

    "Azəristiliktəchizat" ASC-nin Bakıdakı İstilik Elektrik Mərkəzindən qidalanan mövcud 8 ədəd istilik məntəqəsinin müasir tipli qazanxanaya çevrilməsi ilə bağlı işlərə başlanılıb.

    "Report" səhmdar cəmiyyətinə istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı xarici elektrik təchizatının layihələndirilməsi işləri aparılacaq.

    Həmin istilik məntəqələri paytaxtın Xətai rayonunda yerləşir.

    Rus Versiası Rus Versiası
    В Баку 8 тепловых пунктов будут переоборудованы в современные котельные

