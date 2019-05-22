​В бакинском поселке Сабунчи будет создан транспортный хаб

В бакинском поселке Сабунчи планируется создать транспортный хаб.

Как сообщает Report, об этом рассказал председатель правления ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов в программе "Пульс дня" на канале AzTV.

"Суть наших переговоров с Бакинским транспортным агентством заключается в разгрузке центра города от автобусов. Хаб в Сабунчи станет своего рода вторым центром города", - сказал Гурбанов.

Глава АЖД добавил, что такая же инфраструктура как на станции Сабунчи будет создана по всему маршруту: "Здесь будут сдаваться в аренду объекты, а за счет выручки станция покроет расходы на свое содержание. В целом, мы перейдем к концепции корпоративного управления на железной дороге. АЖД будет функционировать в качестве компании, а сектор пассажироперевозок будет действовать на контрактной основе и зарабатывать в качестве отдельной структуры".