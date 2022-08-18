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В бакинском поселке Бинагади ремонтируется дорога

В бакинском поселке Бинагади ремонтируется дорога Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проводит ремонтные работы по адресу 1-ая Промысловая, корпус II в поселке Бинагади города Баку.
Инфраструктура
18 августа 2022 г. 12:42
В бакинском поселке Бинагади ремонтируется дорога

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проводит ремонтные работы по адресу 1-ая Промысловая, корпус II в поселке Бинагади города Баку.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации Агентства.

В настоящее время на дороге общей длиной 800 метров снимается старый грунт, ведутся ремонтно-технические работы. Затем будет уложено новое асфальтобетонное покрытие.

В соответствии с "Инвестиционной программой" текущего года в Бинагадинском районе столицы ремонт ведется на улицах и дорогах общей протяженностью 13,06 километров.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının Binəqədi qəsəbəsində uzunluğu 800 metr olan yol təmir edilir

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