В бакинском поселке Бинагади ремонтируется дорога

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проводит ремонтные работы по адресу 1-ая Промысловая, корпус II в поселке Бинагади города Баку.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проводит ремонтные работы по адресу 1-ая Промысловая, корпус II в поселке Бинагади города Баку.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации Агентства.

В настоящее время на дороге общей длиной 800 метров снимается старый грунт, ведутся ремонтно-технические работы. Затем будет уложено новое асфальтобетонное покрытие.

В соответствии с "Инвестиционной программой" текущего года в Бинагадинском районе столицы ремонт ведется на улицах и дорогах общей протяженностью 13,06 километров.