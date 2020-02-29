​В Бакинском порту начались дезинфекционные мероприятия

В Бакинском порту начались интенсивные дезинфекционные мероприятия в связи с короновирусом, вспыхнувшим в Китае в конце минувшего года.

Как передает Report, об этом говорится в официальном заявлении ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт".

В сообщении отмечается, что дезинфикционные мероприятия проводятся во всех пунктах, административных зданиях Бакинского порта (как в Баку, так и в поселке Алят), во всех терминалах и складах. Пассажиры и грузы, оказавшиеся на территории порта, обследуются стационарными и мобильными устройствами. В порту постоянно дежурят бригады скорой помощи.

В целях принятия превентивных мер и информирования населения действует "горячая линия" по номеру (055) 450 78 84.