​В Бакинском порту могут начать строительство терминала для удобрений

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В этом году на территории Бакинского международного морского торгового порта (новый Бакинский порт), расположенного в поселке Алят Гарадагского района Баку, могут начать строительство терминала для удобрений.

Об этом Report сообщил начальник департамента ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Худаяр Гасанли.

"У стран Средней Азии существует большой потенциал по экспорту удобрений. С учетом этого, в Туркменистане был построен терминал удобрений. Реализация подобного проекта в Азербайджане принесет экономическую выгоду", - сказал он.

Напомним, что грузоперевалочная способность нового Бакинского порта составляет 15 млн тонн, в том числе 100 тыс. контейнеров в год. В порту построены 2 причала для судов типа Ro-Ro и Ro-Pax, универсальный сухогрузный и контейнерный терминал, состоящий из семи причалов, два паромных причала, а также причал для судов служебного флота.