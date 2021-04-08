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В Бакинском порту будут построены новые терминалы

В Бакинском порту будут построены новые терминалы В 2019 году Бакинский порт получил статус первого “зеленого порта” Каспия и стал одним из 26 портов в Европе, получивших такой статус
Инфраструктура
8 апреля 2021 г. 16:01
В Бакинском порту будут построены новые терминалы

Гендиректор Бакинского порта Талех Зиядов провел онлайн встречу с членами Германо-азербайджанской внешнеторговой палаты (AHK Azerbaijan), сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт".

Касаясь итогов 2020 года, генеральный директор отметил, что несмотря на пандемию COVID-19, торговый оборот порта Баку вырос на 20%. Количество переваленных в этом году крупногабаритных транспортных средств (TIR) и контейнеров находится на рекордном уровне за последние 30 лет.

За отчетный период количество TIR увеличилось на 28% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составило 43 218 единиц. Количество переваленных контейнеров увеличилось на 15% и достигло 40 345 контейнеров в эквиваленте TEU. Объем переваленных грузов на сухогрузном терминале увеличился в 2,8 раза и составил 711,7 тыс. тонн.

Так, по сравнению с показателями последних 5 лет, в 5 раз увеличилось количество переваленных TIR, в 3 раза - контейнеров, а объем перевалки грузов в сухогрузном терминале возрос в 3,5 раза.

Отмечено, что с учетом увеличения экспорта минеральносодержащей продукции (карбамида и удобрений) из Туркменистана, а также большого объема экспорта казахстанского зерна планируется строительство терминалов минеральных продуктов и зерна. Бакинский порт углубляет сотрудничество с европейскими партнерами, с Евросоюзом реализуются проекты по усилению человеческого капитала, а с ОБСЕ - по цифровизации и "зеленому порту". В 2019 году Бакинский порт получил статус первого “зеленого порта” Каспия и стал одним из 26 портов в Европе, получивших такой статус.

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Версия на азербайджанском языке Bakı Limanında yeni terminallar tikiləcək

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