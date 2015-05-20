​В Бакинском метрополитене завершился набор волонтеров

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ В ЗАО "Бакинский Метрополитен" завершился процесс набора волонтеров для предстоящих в следующем месяце в Баку первых Европейских игр. Вчера была проведена их регистрация.

Как сообщил Report руководитель пресс-службы Бакинского метрополитена Насими Пашаев, с сегодняшнего дня с ними начнут проводить тренинги.

"Волонтеры, в основном, студенты. Они будут проинформированы по различным вопросам в сфере безопасности, правил пользования метрополитеном, истории Азербайджана и Баку, достопримечательностях. Тренинги будут касаться, в основном, наиболее часто задаваемых иностранцами вопросов", - сообщил Н.Пашаев.

Отметим, что выбрано приблизительно 80 волонтеров. Они будут стоять у входов и выходов станций метро в специальной одежде с надписью Ask me (Спроси меня).