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    ​В Бакинском метрополитене завершился набор волонтеров

    С сегодняшнего дня проводятся тренинги

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ В ЗАО "Бакинский Метрополитен" завершился процесс набора волонтеров для предстоящих в следующем месяце в Баку первых Европейских игр. Вчера была проведена их регистрация.

    Как сообщил Report руководитель пресс-службы Бакинского метрополитена Насими Пашаев, с сегодняшнего дня с ними начнут проводить тренинги.

    "Волонтеры, в основном, студенты. Они будут проинформированы по различным вопросам в сфере безопасности, правил пользования метрополитеном, истории Азербайджана и Баку, достопримечательностях. Тренинги будут касаться, в основном, наиболее часто задаваемых иностранцами вопросов", - сообщил Н.Пашаев.

    Отметим, что выбрано приблизительно 80 волонтеров. Они будут стоять у входов и выходов станций метро в специальной одежде с надписью Ask me (Спроси меня).

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