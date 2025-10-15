Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026

    В Бакинском метрополитене возникла задержка в движении поездов

    Инфраструктура
    • 15 октября, 2025
    • 10:06
    В Бакинском метрополитене возникла задержка в движении поездов

    Сегодня в Бакинском метрополитене произошли перебои в движении поездов на "зеленой" ветке.

    Как передает Report, об этом сообщил начальник отдела по связям с общественностью бакинского метро Бахтияр Мамедов.

    По его словам, участок линии в направлении "Дернегюль" – "Низами" считается технически сложным, поскольку между станциями "Низами" и "Иншаатчылар" имеется особый уклон пути.

    "С 15 сентября нам удалось сократить интервалы между поездами. Поэтому мы постоянно обращаемся к пассажирам с просьбой не заходить за ограничительные линии и не мешать закрытию дверей, ведь после сокращения интервалов каждая секунда имеет значение", - отметил представитель метрополитена.

    Он добавил, что при снижении скорости поезда на какой-либо станции неизбежно возникают временные потери. Например, если состав еще не покинул станцию "Элмляр Академиясы", следующий поезд со станции "Иншаатчылар" не может начать движение. В итоге образуется скопление поездов.

    "Текущая задержка была связана с ситуацией на станции "20 Января". Сейчас предпринимаются меры для регулирования пассажиропотока и устранения задержек", - сказал он.

    Бакинское метро движение поездов задержки
    Bakı metrosunda problem yaranıb

    Последние новости

    11:07

    Новый генсек ТЮРКПА заявил о готовности продвигать развитие организации

    Внешняя политика
    11:03

    Азербайджанский минеральный напиток "Истису" вышел на рынок Беларуси

    Другие
    11:02

    Минэнерго обнародовало объем переработанной нефти за 9 месяцев

    Энергетика
    11:01
    Фото

    МЧС провело в Шуше мероприятие в честь Года Конституции и Суверенитета

    Происшествия
    11:00

    В Ханкенди начал работу III Национальный градостроительный форум

    Инфраструктура
    10:51

    Азада Гусейнова: Природные ресурсы Азербайджана — потенциал для оздоровительного туризма

    Туризм
    10:48

    Новый генсек ТЮРКПА приступил к исполнению своих полномочий

    Внешняя политика
    10:48

    В Армении задержан еще один священник

    В регионе
    10:44
    Фото

    В Берлине открылась международная художественная выставка "MAMA – Мать-природа"

    Искусство
    Лента новостей