В Бакинском метрополитене возникла задержка в движении поездов

Сегодня в Бакинском метрополитене произошли перебои в движении поездов на "зеленой" ветке.

Как передает Report, об этом сообщил начальник отдела по связям с общественностью бакинского метро Бахтияр Мамедов.

По его словам, участок линии в направлении "Дернегюль" – "Низами" считается технически сложным, поскольку между станциями "Низами" и "Иншаатчылар" имеется особый уклон пути.

"С 15 сентября нам удалось сократить интервалы между поездами. Поэтому мы постоянно обращаемся к пассажирам с просьбой не заходить за ограничительные линии и не мешать закрытию дверей, ведь после сокращения интервалов каждая секунда имеет значение", - отметил представитель метрополитена.

Он добавил, что при снижении скорости поезда на какой-либо станции неизбежно возникают временные потери. Например, если состав еще не покинул станцию "Элмляр Академиясы", следующий поезд со станции "Иншаатчылар" не может начать движение. В итоге образуется скопление поездов.

"Текущая задержка была связана с ситуацией на станции "20 Января". Сейчас предпринимаются меры для регулирования пассажиропотока и устранения задержек", - сказал он.