В Бакинском метрополитене почтили память шехидов Отечественной войны

Сегодня в ЗАО "Бакинский метрополитен" почтили память шехидов Отечественной войны.

Сегодня в ЗАО "Бакинский метрополитен" почтили память шехидов Отечественной войны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

Представители руководства и коллектива ЗАО "Бакинский метрополитен" посетили мемориальный комплекс, возведенный в электрическом депо "Нариманов" в память о сотрудниках метрополитена, ставших шехидами 20 января и в первую Карабахскую войну. К памятнику были возложены цветы, память шехидов почтена минутой молчания.

Было отмечено, что в Отечественной войне принимали участие и сотрудники "Бакинского метрополитена". Семеро сотрудников после войны вернулись в коллектив, шехидами стали дети четырех работников метрополитена.