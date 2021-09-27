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В Бакинском метрополитене почтили память шехидов Отечественной войны

В Бакинском метрополитене почтили память шехидов Отечественной войны Сегодня в ЗАО "Бакинский метрополитен" почтили память шехидов Отечественной войны.
Инфраструктура
27 сентября 2021 г. 10:54
В Бакинском метрополитене почтили память шехидов Отечественной войны

Сегодня в ЗАО "Бакинский метрополитен" почтили память шехидов Отечественной войны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

Представители руководства и коллектива ЗАО "Бакинский метрополитен" посетили мемориальный комплекс, возведенный в электрическом депо "Нариманов" в память о сотрудниках метрополитена, ставших шехидами 20 января и в первую Карабахскую войну. К памятнику были возложены цветы, память шехидов почтена минутой молчания.

Было отмечено, что в Отечественной войне принимали участие и сотрудники "Бакинского метрополитена". Семеро сотрудников после войны вернулись в коллектив, шехидами стали дети четырех работников метрополитена.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Bakı Metropoliteni”ndə Vətən müharibəsi şəhidləri anılıb

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